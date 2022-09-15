Manisa'nın dev barajda gövde dolgusu tamamlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden Gürdük Osman Alp Barajı'nda gövde dolgusu tamamlanırken, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve bölge muhtarlarını şantiyede alanında ağırlayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, üreticilere müjdeli haberi verdi.

Manisa'nın içme suyu problemini kökünden çözecek aynı zamanda da 24 bin 500 dekar araziye can suyu verecek olan Akhisar Şehit Teğmen Osman Alp Barajı, önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Şantiye alanında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün ile birlikte bölge muhtarlarını da ağırlayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, barajda önümüzdeki yıl su tutulacağı müjdesini verdi.

Muhtarlara bölgede devam eden DSİ projelerinin son durumunu anlatan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp barajının gövde dolgusu tamamlandı. Yakında 7 km rölakasyon yolu ve vana odası imalatlarına başlayacağız. Hedefimiz projedeki tüm eksikleri tamamlayarak gelecek yıl içerisinde barajda su tutmak. Manisa'mıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile birlikte muhtarların sorularını da yanıtlayan DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, barajın gövdesi için yaklaşık 1 milyon 100 metreküp dolgu yapıldığının altını çizdi. Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın 33 bin 390 bin metreküp su tutma kapasitesiyle Manisa'nın en büyük barajlarından biri olacağını belirtti.

Akhisarlı çiftçilerin yaşadıkları su sıkıntısını çok iyi bildiklerini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise her damla suyu doğru şekilde değerlendirerek bölge ekonomisine kazandırmak istediklerini söyledi. Aydemir, sorunların çözümü için devletimizin tüm kurumları ile muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz” diye konuştu.

Daha sonra baraj gövdesinde kısa bir gezi yapan muhtarlara proje hakkında detaylı bilgi verildi.

Temelden yüksekliği 40 metre olan Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. İçmesuyu ve sulama amaçlı olarak kullanılması planlanan baraj, 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

Manisalı üreticiye yılda 50 milyon lira ek gelir

Manisa kent merkezine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek olan baraj aynı zamanda 24 bin 500 dekar araziye can suyu sağlayacak. Proje sayesinde bölge üreticisi yılda yaklaşık 50 milyon lira ek gelir elde edecek ve bin 225 kişi ek istihdam olanağı yaratılacak.