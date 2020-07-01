Manisa'nın duraklarında hijyen ve temizlik çalışması

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde uyguladığı dezenfekte çalışmaları ile salgına karşı önleyici tedbirleri elden bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme adımlarında da temizlik ve hijyen faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesinde de otobüs durakları köpüklü su ile yıkanarak, temizlendi. Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı temizlik personelleri, ilçe merkezindeki cam durakların tamamını hijyenik hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam edecek.