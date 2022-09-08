Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törende 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'dan yola atlı süvari birlikleri Manisa'ya gelerek Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkanve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türk Bayrağını takdim etti.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törende Manisa protokolü tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önüne çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulması sonrası konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisalılar yiğittir, Manisalılar çalışkandır, Manisalılar Türkiye sevdalısıdır. Bu kadim şehre hizmet etmek de benim için büyük bir onurdur. 2009 yılından bugüne kadar olduğu bundan sonra da aynı inanç ve aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Aziz Türk milleti şanlı tarihinin hiçbir döneminde esareti asla kabul etmemiştir. Bizler boyunduruk altında yaşamaktansa şehit olmayı tercih eden bir ecdadın torunlarıyız” dedi.

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekibi bir gösteri gerçekleştirdi. Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz öncülüğünde tiyatro oyuncuları sahneledikleri oyunla büyük alkış aldı. Ardından Manisa Valiliği Halk oyunları kadın ekibinin efeleri sahneye çıktı.

Öte yandan törende 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'dan yola atlı süvari birlikleri 8 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı'na geldi. At süvari birlikleri Valisi Yaşar Karadeniz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türk Bayrağını takdim etti.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokol üyeleri, askeri erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.