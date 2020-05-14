Manisa'nın en başarılı ilçe belediye başkanı Çerçi oldu

Mehmet Çerçi, ORC tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Son 1 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları' anketinde Manisa'nın 17 ilçesinden ilk 20 arasına giren tek isim oldu. Başkan Çerçi yüzde 52,5'lik oy ile listenin 20. sırasında yer alırken aynı zamanda Ege Bölgesinden listeye girebilen tek AK Parti'li belediye başkanı olarak dikkat çekti.

ORC tarafından 30 büyükşehirin ilçe belediyeleri arasında gerçekleştirilen ‘Son 1 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları' araştırması, 01 - 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında 9 bin 800 kişi ile (CATI) Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirildi. AK Parti'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yüzde 63,9'luk oy oranı ile listenin ilk sırasında yer alırken, ilk 20 belediye arasında 8 AK Parti'li, 7 CHP'li, 4 MHP'li ve bir de BBP'li belediye başkanı yer aldı.

Başkan Çerçi'nin ikinci dönemi

Yapılan ankette Manisa'nın merkez ve en büyük ilçesi olan Yunusemre Belediyesinin AK Parti'li Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yüzde 52,5'lik oy oranı ile listenin 20. sırasında yer aldı. İlk 20'ye 17 ilçesi bulunan Manisa'dan girebilen tek isim olan Dr. Mehmet Çerçi Ege Bölgesinden de listeye girebilen tek AK Parti'li başkan oldu. Başkan Çerçi, kurucu belediye başkanı olarak seçildiği Yunusemre Belediyesinde 2. dönem için de vatandaşların güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçilmişti. Özellikle ilçede gerçekleştirilen toplu konut hamlesi, sosyal ve kültürel tesisler, sosyal belediyecilik hizmetleri, ekonomik faaliyetler, kırsal alanlara yönelik yapılan yatırımlar tüm vatandaşların takdirini toplarken, Başkan Çerçi, vatandaşın güvenini boşa çıkarmamak için tüm gayretleriyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.