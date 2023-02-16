Manisa'nın en büyük kentsel dönüşümü: 2 yıl içinde evlerine kavuşacaklar

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi, Spil Dağı eteklerine kurulan ve eski Manisa'nın olduğu alandaki 5 mahalleyi kapsayan Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje çerçevesinde 1. Etap'ta yer alan İshak Çelebi ve Kocatepe mahallelerinde 605 konut ve 54 iş yeri yapılacak. TOKİ tarafından 26 Aralık 2022 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer tesliminin bu hafta itibariyle yapıldığı belirtilirken, inşaat çalışmalarının 2 yıl içinde bitirilerek, hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, "Şehzadeler ilçemizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, TOKİ ve Belediyemiz işbirliği ile hayata geçirilen Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerini içine alan, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 50 yıldır çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin dönüşümü amacıyla gerçekleştirilen projemizle ilgili uzun süredir yapılan çalışmaların sonucunda yaklaşık 2300 konut dönüştürülecek. Kentsel dönüşüm projemizin ilk etabında bölgeye 605 konut ve 54 işyeri yapılacak. Kentsel dönüşüm projesinin birinci etabında hak sahibi olan vatandaşlarımız ile yapılan görüşmeler neticesinde; bölge insanı konut bazında yüzde 95.9, iş yeri bazında ise yüzde 100 oranında muvafakat imzalamıştır. Hemen ardından bölgenin tahliyesi ile toplam 446 bina, 666 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilerek, kiraya çıkan hak sahiplerine kira yardımları da ödenmeye başlamıştır. TOKİ tarafından 26 Aralık 2022 tarihinde yapılan ihale sonrasında, Acar Spor Tesisler Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. İnşaat ihalesinin toplam bedeli 767 milyon 828 bin TL'dir. İhale itiraz süresinin tamamlanmasının ardından, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve bu hafta itibariyle firmaya yer teslimi yapılmıştır Dolayısıyla çok yakın bir sürede, inşaat çalışmaları başlayacaktır. Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin birinci etabında 605 konut ve 54 işyerinin inşaat çalışmalarının 2 yıl içerisinde bitirilmesi ve hak sahiplerine teslim edilmesini hedefliyoruz. Ülkemizin büyük bir deprem felaketini yaşadığı bu günlerde, kentsel dönüşüm projemizin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu projenin başından beri bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Manisa milletvekillerimize, kentsel dönüşüm genel müdürümüz ve tüm ekibine, projemize başından beri sahip çıkan değerli hak sahibi vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.