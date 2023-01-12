Manisa'nın en önemli ilçesi il olma yolunda ilerliyor

Manisa'nın Salihli ilçesi gerek kültürel altyapısıyla gerekse de organize sanayi bölgesiyle il olmaya aday bir kent haline geldi. 2014 yılında seçilen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri anlatarak “Salihli bu bölgenin pilot ve yıldızı bir ilçesi. İl olmaya adayız” dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesi gerek tarihi değerleri, gerek doğası ve kültürel yapısıyla beraber bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Son dönemlerde Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen organize sanayi bölgesiyle beraber işsizliğin sıfıra indiği ilçe pek çok ilde bulunmayan özellikleri bünyesinde barındırıyor. 2014 yılında belediye başkanı seçilen Zeki Kayda tarafından yürütülen projelerle birlikte ilçenin hem görünümü değişti hem de daha yaşanabilir bir hale geldi. Bölge ekonomisine de büyük katkılar sunan ilçe, il olmak için de aday.

2014 yılında yola çıktıklarında stratejik bir plan hazırladıklarını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, projeleri hakkında bilgiler vererek “2014'te yola çıktığımızda ortaya stratejik plan koymuştuk. O projede belirlediklerimizin yüzde 180'in üzerine çıktık. Denetim raporlarında da mevcut. İlk önce köprülerle başladık. Alaşehir- Gediz köprüleriyle başladık. ‘Dur-geç' adı verilen köprülerdi bunlar. Atatürk Spor Salonunu yaptık. Olimpik yüzme havuzuyla beraber gençlerimize hediye ettik. Salihli'nin tam kent meydanının yanında pazar yeri çok atıl durumdaydı. O pazar yerini modern bir pazar yeri, altını otopark ve önüne de bedesten çarşısını Manisa Büyükşehir Belediyesiyle beraber yaptık. Çocuklarımız için Masal Ormanı Parkı yaptık. Şu anda bütün bölgeye hizmet ediyoruz. Salihli'nin hemen garaj önündeki alana Manisa Büyükşehir Belediyesiyle beraber yaklaşık bin 800 metre uzunluğunda bir üst geçit yaptık. Atatürk Mahallesi ve sanayiyi birleştiren yol kavşağında inanılmaz ölümler meydana geliyordu. Bunu hallettik. Çok ciddi bir rakam. Eğitimci kimliğimizle bir fakülte kazandırmak istedik. Fakülte binasını yaparak üniversiteye teslim ettik. Geçtiğimiz yıl ikinci mezunlarını verdi. Caddelerimizi prestij haline getirdik. Salihlimizin en büyük sorunlarından bir tanesi yağmur suyu sorunuydu. Yaklaşık 32 kilometrelik bir yer altı hattına tesisat döşeyerek bugün yağmur suyu sorunumuzu çözdük” dedi.

“İl olmaya adayız”

İlçede doğalgazın kazandırılmasıyla birlikte organize sanayi bölgesinin de geliştiğini ve istihdam yönünden de büyük başarılar sağladıklarını söyleyen Kayda, “Şehrimize ve organize sanayimizde doğalgaz yoktu. Bu bizim için çok önemliydi. 2016 yılından önce girişimimiz oldu. Sayı olarak tutturamadık ancak yönetmelik değişikliği ile hem şehrimize hem organize sanayi bölgemize doğalgazı getirdik. Bugün organize sanayi bölgesinde biz ilanla işçi arıyoruz. İkinci etabı kamulaştırdık. 48 fabrikaya yer verdik. Bu fabrikalar yükseliyor. 4-5 tanesi de hizmete açıldı. Çevremizde de 450 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Çevremizdeki ilçelere de burada hizmet ediyoruz. Bir sürü bekleyen yatırımcı var. Salihli'ye getiriyoruz. Salihli bu bölgenin pilot ve yıldızı bir ilçemiz. İl olmaya adayız. 100. yılda eğer yeni il olacaksa devletimizden, hükümetimizden bir tanesine de biz talibiz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık ocaklarından, spor komplekslerine kadar pek çok hizmet hayata geçti

Gerek sportif faaliyetlerle gerekse de sağlık yatırımlarıyla pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kayda, “Şehrimize atış poligonu yaptık. Türkiye'nin 7. büyük atış poligonunu açtık. Milli takımımız geliyor. Atıcılarımıza bu spor dalında bir sayfa açmış olduk. Sağlık ocakları yapıyoruz. Herhalde 10. sağlık ocağına başlıyoruz. Mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza hastanelerden koparmak yani birinci derecede tedavi yerleri aile hekimliğine hizmet için yapıyoruz. Kent meydanını Salihlimizin kurtuluşunun 100. yılı anısına yaptık. Atatürk büstü 15 metre yüksekliğinde. Kurtuluşumuzun simgesi haline getirdik. Hem Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı bu yıl. Açılışını yapacağız. Eksiklerimiz kaldı onları tamamlıyoruz. Türk Dünyası Parkı bizim için önemli. Yaşamış olan ve yaşayan devletlerimizi orada sembolize ediyoruz. Orada Ergenekon'dan çıkışımızı sembolize ediyoruz. Birkaç ay içerisinde Türk Dünyası Parkı da tamamlanacak. Kurtuluş Mahallesi'nde eski bir cezaevimiz vardı. Adalet Bakanlığı ile anlaşarak cezaevinin yerini aldık. O cezaevinin yerine modern bir çarşı ve pazar yeri yaptık” diye konuştu.

Köprülerle kaza riskleri azaltılıyor

Eskiden kullanılan “dur-geç” köprülerin yerine kaza riskini azaltan köprüler inşa ettiklerini söyleyen Başkan Kayda, “Şimdi iki köprüye başladık. Bu bizim iki köprüyle beraber 8. köprümüz. 2014'ten beri benim yaptığım 8. köprü. Birisi Yılmaz Mahallesini Gölmarmara ve o bölgedeki köyleri birleştirecek. Yaklaşık 83 metre uzunluğundaki bir köprü. İhalesi tamamlandı yer teslimini yaptık müteahhide. Şu anda temel atma işlemlerine başlıyoruz. Bir de Poyraz Mahallemizde Gördes yolu üzerinde bir köprümüz var. Bu iki köprüyü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile beraber anlaştık. Yarı yarıya Manisa Büyükşehir Belediyemizle beraber yapıyoruz” dedi.

Çöp sorunu ortadan kaldırıldı

Çöp sorunu ile ilgili yapılan çalışmalarla daha temiz bir ilçe inşa ettiklerini söyleyen Kayda, “Salihli'nin en büyük sorunlarından bir tanesi katı atıktı. Çöp merkezi Yıllara dayalı bir sorundu. Gaffar Okan Mahallesi'ni ve şehrimizi o yılların birikmiş kokusundan, oradaki insanlarımızın eziyetini de önleyerek çöp transferini artık bıraktık. Oraya çöp dökmüyoruz. Transfer istasyonu vasıtasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin tırlarıyla, demiryolu vasıtasıyla da Manisa Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine bu çöplerimizi gönderiyoruz. Bu proje belki de şehrimizin temiz havasına kavuşması açısından ve o mahallelerimizdeki insanlarımıza hizmet anlamında inanılmaz bir proje olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir projeyle vatandaşlarımızı orada rahatlattık” diye konuştu.

Kentin ortasından geçen ve pek çok kazaya sebebiyet veren demiryolunun taşınması için girişimlerde bulunduklarını ve bu girişimlerin sonuç verdiğini söyleyen Kayda, “Şehrimizin tam ortasından demiryolu geçiyor. Bunu çok kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımıza gittik durumu anlattık. Bir çok insanımız öldü. Bugüne kadar 35 insanımı o bölgede hayatını kaybetti. O bölgede çok sayıda kaza meydana geliyor. 11 kilometrelik hattı baypas yaparak hızlı tren hattına birleştirdik. Şehrimizin o bölgesinde de yürüyüş hatlarını koruyarak hemşehirlerimize hizmete devam ediyoruz” dedi.

Belediyeye ait araziler ekonomiye kazandırıldı

Salihli Belediyesine ait arazilerde buğday ekerek çiftçilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Kayda, “Demirköprü barajı çevresindeki kendi arazilerimize buğday ekip sapından, samanından slaşından da ihtiyacı olan çiftçilerimize o ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir projemiz vardı. Bunu başlattık. Elde ettiğimiz ürünlerle de buğdayla da un ile de şu anda halk ekmek fabrikasını hayata geçiriyoruz. Hacıbektaşlı Mahallemizde büyük bir halk ekmek fabrikasını bitirdik. Makineleri şu anda yerleştiriliyor. Şubat ayında da tahmin ediyorum ki sıcak ekmekleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. GES için müracaatımızı yaptık. Hemen hemen GES'i tamamlamak üzereyiz. 5 megawattlık güneş enerji santralini devreye geçirmeye çalışıyoruz. Bu yılın içerisinde planladığımız işlerden bir tanesi de bu. Yeni hedefimiz de Kurşunlu Kaplıcaları bölgesinde de Kurşunluya termal otel kazandırmak olacak. Bunlarla birlikte şehrimizi aldığımız getirdiğimiz noktayı hemşerilerimizin görmesini istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bugün Salihli işsizliğin sıfıra indiği, temiz enerjinin kullanıldığı, temiz havanın kullanıldığı pırıl pırıl bir şehir” dedi.