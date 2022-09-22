Manisa'nın en önemli yol ihtiyacı karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, teknik personeller ile Yunusemre ilçesinde Akgedik konutlarının bulunduğu, İzmir'in Menemen ilçesi ve Emlakdere-Gürle-İzmir hattı bağlantısını sağlayan güzergah üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar da hazır bulundu.

Çalışmaları tamamlanan yol hakkında açıklamalarda bulunan Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, “Büyükşehir'imizin yapmış olduğu bu bağlantılı yollarla Akgedik Menemen yolu ve Gürle hattını kapsayan 4 buçuk kilometrelik yolumuzun yapımı tamamlandı. 10 bin nüfusu aşan mahallemiz için bu yol bir ihtiyaçtı. Ayrıca taş ocaklarına giden kamyonlar bu güzergahı kullanıyor. Daha önce çok büyük sıkıntılar çektik. Şimdi yollarımız süper oldu. Cengiz Ergün Başkanımıza ve Daire Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, “Akgedik yolumuzun son durumunu yerinde inceledik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile burada çalışmalar gerçekleştirildi. Bugün muhtarımızın yüzü gülüyor. Muhtarımızın yüzünün gülmesi demek, vatandaşımızın yüzünün gülmesi demek. Tabi bu yolun yapılmasının farklı bir yansıması olarak, emlak değerleri de arttı dedi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “İl merkezi ve ilçe merkezi ile bağlantıyı sağlayan ana yolda, OSB'den sonra Akgedik konutlarını bağlayan yaklaşık 4 buçuk kilometrelik alanda yolda deformasyonlar başlamıştı. Burada Emlakdere ve Gürle Mahallelerimizi bağlayan yol üzerinde taş ocakları ve OSB'de faaliyet gösteren tonajlı araçların kullanması nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bölgedeki talepleri değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bu konunun ivedilikle çözülmesi yönündeki talimatlarını ilettikten sonra MASKİ Genel Müdürlüğümüz, gerekli altyapı çalışmalarının tümünü bitirdi. Devamında biz mevcut yolun güzergahında deformasyon olan bölgelerin tamamını kaldırdık. Altına kaya dolgu, tüvenan dolgu, ince mekanik pmt dolgusuyla beraber 25 santimetreden oluşan 3 ayrı katmanlı sıcak asfalt uygulaması yaptık. Yolun mukavemetini arttırıcı iri taneli agregalardan oluşan bitümlü alt temel, daha sonrasında binder dediğimiz katman, en üstte de yol konforunu arttırıcı aşınma dediğimiz tabakayı tamamlamak suretiyle 25 santimetre kalınlığında sıcak asfalt uygulamamız bitti. Daha sonrasında zarar gören bordür ve kilit parkelerin onarımı yapıldı. Ayrıca bölgemize hizmet veren 3 buçuk kilometrelik yolun şehir merkeziyle bağlantısını sağlayan OSB'den gelen bu ara bölgedeki yol, ham haldeydi. Bu kısmı da bulvarımızın bağlantısını sağlayacak şekilde tamamladık. Üzerinde bulunduğumuz kavşak alanı yoktu. Burayı tamamladık. Ayrıca İzmir Menemen yönünde karayolu ile bağlantısını sağlayan yaklaşık 1 kilometrelik güzergahın asfaltlamasını sağladık. Ardından Gürle Mahallemizde İzmir yönündeki karayoluna bağlantıyı sağlayacak Kayapınar Mahallemizin 1700 metrelik kısmını da tamamladık. Burada da sıcak asfalt çalışmasını bitirdik” diye konuştu.

Yol üzerinde bulunan 5 adet kavşakta çalışma yaptıklarını söyleyen Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak bu yol üzerinde bulunan 5 adet kavşak üzerinde dolomit ve cüruf çalıştık. Susuz peyzaj uygulamamızı sürdürüyoruz. Dünyada var olan su krizine karşı, biz de elimizden geldiğince kurakçıl peyzaja geçmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar önümüzdeki çalışmalara örnek teşkil edecektir” dedi.

Yol güzergahındaki trafik levhalarının revize edildiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Mevcut güzergahta trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak trafik levhalarını komple revize ederek işaretlemesini tamamladık. Yol şerit çizgilerini ve bordür boyalarını tamamladık. Trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak yapılması gereken tüm işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından kazasız belasız kullanım diliyorum” diye konuştu.

Aydınlatmaların da tamamlandığını söyleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “İlgili Dairelerimizin işbirliğinde buradaki 4 buçuk kilometrelik yoldaki çalışmalar tamamlandı. Fen İşleri Dairesi ekipleri olarak biz de aydınlatma işlerini tamamladık. Güzel bir caddeyi Yunusemre ilçemize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Hafta sonları dahil çalıştıklarını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Yaklaşık 5 ay önce Başkanımızın talimatıyla bu yolda çalışmaya başladık. Bu güzergah, alternatif yolla beraber 6 kilometreyi bulan bir güzergah. Burada kaldırımlarıyla, aydınlatmasıyla, zemin dolgusuyla, üstyapı asfaltının yapılmasıyla, peyzajıyla, yol çizgileriyle ilgili dairelerin ortak çalışmasıyla oldu. Ben bütün Daire Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonları da dahil, ciddi, hummalı bir çalışma yapıldı. Muhtarımızın, muhtarlar dernek başkanımızın, vatandaşlarımızın mutluluğu, vatandaşlarımızdan gelen teşekkür telefonları ve mailler, bizi mutlu eden kısım bu. Burada ciddi bir çalışmanın sonuna geldik. Aydınlatmaları ile genişliğiyle otoban gibi bir yol yapıldı. Hayırlısı olsun, vatandaşlarımızın kazasız belasız kullanmasını diliyorum” diye konuştu.