Manisa'nın fethinin 708. yılı coşkuyla kutlandı

Manisa'nın Fethinin 708. Yılı ve Saruhan Bey'i Anma programında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bize, bu toprakları yurt bırakan, vatan kılan kutlu mirasın sahibi Sultan Alpaslan'dan, Saruhan Bey'e, Saruhan Bey'den Fatih'e, Fatih'ten Atatürk'e kadar cümle atalarımızı ve şühedayı minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı Manisa Şubesi tarafından düzenlenen “Manisa'nın Fethinin 708. Yılı ve Saruhan Bey'i Anma” programı Saruhan Bey Türbesi önünde gerçekleştirildi. Program, Şehzadeler Belediyesi Mehteri'nin konseri ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Doç.Dr. Ali Çipiloğlu, Birlik Vakfı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'nın 1313 yılı 25-26 Ekim tarihlerine denk gelen Regaip Kandili gecesinde, Anadolu'ya gelen Türkmen Beyleri'nden Alp Agu oğlu Saruhan Bey komutasındaki askerler tarafından feth edildiğini ifade ederek; “Manisa'nın fethedilişinin 708. yılı kutlu olsun. Bu fetih; 1071'de Malazgirt'te başlayan Anadolu'daki kutlu yürüyüşümüzün ulaştığı yeri ve ecdadımızın ‘ilayı kelimetullah' uğruna bitmek tükenmek bilmeyen fetih aşkının bir göstergesi, ömrümüzün Manisa'da geçecek günlerinin yol haritası olan kader çizgimizin önemli işaretlerinden biridir. Sadece Manisa'nın yaşadığı 708 yıllık tarihi serüvende vatan ve devlet konusunda düşünmesini ve akıl etmesini bilenler için muhteşem ve manidar nice dersler var! 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluşu'nun, 25 Ekim Manisa'nın Fethi'nin ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümleri. Bu önemli tarihler bize şunu anlatıyor; vatan, millet, istiklal ve istikbal şuuru olan milletler, yüz yıllara meydan okuyarak varlıklarını sürdürebilirler. Diğerleri tarihte bir anı olarak kalmaya mahkumdur. Milli hafıza bize şunu hatırlatıyor; bu topraklar ihmale gelmez, fitneyi kaldırmaz, Hak'tan ayrılana hürriyet sunmaz. Bu vatanda yaşamak sürekli imtihanda olmayı, Allah'a verdiğimiz sözde durmayı gerektirir. Milletimizi dışarıdan yıkamayanlar, bizi değerlerimize düşman yaparak, değerlerimizi yem yaparak aramıza fitne sokup bizi bir birimize boğazlatmak istiyorlar. Milletimizin sağduyusunu yenemediler, biz milli hafızayı canlı tuttukça; ilelebet payidar olma ve muasır medeniyetin üstüne çıkma ülkümüzü gerçekleştirmek için canla başla çalıştıkça; vatan, millet ve istiklal sevdamızı kaybetmedikçe asla yenemeyecekler. Şehzadeler Belediyesi olarak, bize, bu toprakları yurt bırakan, vatan kılan kutlu mirasın Sahibi Sultan Alpaslan'dan, Saruhan Bey'e, Saruhan Bey'den Fatih'e, Fatih'ten Atatürk'e kadar cümle atalarımızı ve şühedayı minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun ve fethin 708. yıldönümü tüm hemşehrilerimize ve milletimize kutlu olsun” dedi.

“Fetih mescidi aslına uygun restore edilecek”

Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa'nın fethinin simgesi olarak yapılan Fetih Mescidi'ni restore edeceklerini müjdeleyen Başkan Çelik “Fetih Mescidi zaman içerisinde ne yazık ki viraneye dönüşmüş, az bir kalıntısı kalmıştı. Yıllardır bir mücadele verdik, burayı tekrar aslına uygun projesini yapıp inşa edebilmek için. Projeler onaylandı. İhale hazırlıklarımız sürüyor. Fethin yıldönümünde bunu bir müjde olarak paylaşmış olalım. 1-2 ay içerisinde ihalesi tamamlanıp, restore edilecek” dedi.

Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlker Mümin Çağlar bir konuşma yaparak günün anlam ve öneminden bahsederek, Saruhan Bey ve Saruhan Beyliği hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın da bir konuşma yaptığı program İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı dua ile sona erdi. Konuşmaların ardın katılımcılar Saruhan Bey'in türbesini ziyaret ederek dua etti. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, il müdürleri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.