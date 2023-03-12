Manisa'nın geleceğine 146 milyon TL'lik proje

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü çevreci yatırımları çerçevesinde Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'nde inşa çalışmalarına başladığı 5 megavatlık güneş enerji santralinde panellerin takılacağı ayakların montajına devam ediyor. 146 milyon 316 bin TL yatırımla hayata geçirilen proje ile 13 bin 894 adet panel kurulacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'ne inşa edilecek olan 5 megavatlık güneş enerji santralinde çalışmalar sürüyor. Ekipler, 13 bin 894 panelin takılacağı ayakların montajına devam ediyor. 146 milyon 316 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje çerçevesinde kazanan yine Manisa ve Manisalılar olacak. Güneş enerji santrali yatırımlarına geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Seyitli Mahallesi'nde 1 megavatlık bir tesis inşa eden MASKİ, güneşli gün sayısının fazla olduğu Manisa'da ciddi bir elektrik üretimi yapıyor. Sadece bu tesisle bugüne kadar 5,5 milyon TL'ye yakın elektrik üretimi yapıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Güneş enerji santrali yatırımlarımız gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri. Bölgemizde güneşli gün sayısı çok fazla olduğu için verimli bir şekilde elektrik üretimi yapabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çevreci yatırımlarımıza devam ederek, şehrimizi adeta geleceğe hazırlıyoruz. Yaklaşık 147 milyon TL gibi bir rakamla yapımına başladığımız GES'in ayak montajlarında artık son aşamaya geldik. Tesisimizi aktif hale getirdiğimizde önemli miktarda elektrik üretimi yapacağız. Buradan elde edilecek olan gelir de yine şehrimizde yaptığımız yatırım ve hizmetlere aktarılacak” dedi.