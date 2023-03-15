Manisa'nın genç muhafızları ve Bilalleri belli oldu

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatip Liseleri arası mesleki yarışmalar çerçevesinde, 'Genç Muhafızlar Hafızlık' ve 'Genç Bilaller Ezan Okuma' yarışmaları Manisa il finali, Kula ilçesinde düzenlendi. Toplam 22 öğrencinin katıldığı her iki yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Liseleri arası mesleki yarışmalar çerçevesinde 'Genç Muhafızlar Hafızlık' ve 'Genç Bilaller Ezan Okuma' yarışmaları Manisa il finali, Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Kula ilçesinde düzenlendi. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık yarışmasına Manisa ve ilçelerinden 9 öğrenci katıldı. Hafızlık yarışmasında Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Kocaman birinci, Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Uyar ikinci, Soma Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Avni Kirman üçüncü oldu.

Ezan okuma yarışmasına ise Manisa ve ilçelerinden toplam 13 öğrenci katıldı. Yarışmada Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bünyamin Koşar birinci, Soma Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Ensar Doğan ikinci, Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selim Arı üçüncü oldu.

Yarışmalar gün boyu sürerken, dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Kula'da düzenlenen yarışmalara Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Küçükçakır ve Nusret Mucan, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Şube Müdürleri İsa Dilek ile Abdullah Akkaya ve davetliler katıldı.