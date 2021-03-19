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Manisa'nın Gördes ilçesinde kar yağışı başladı

Manisa’nın Gördes ilçesinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken ilçe merkezi beyaza büründü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken ilçe merkezi beyaza büründü.


Manisa'nın Gördes ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Manisa'nın Gördes ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle ilçe merkezi ile ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmazken, belediye ve karayolları ekipleri ise olumsuz bir duruma karşı teyakkuza halinde beklemeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde yolların kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

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