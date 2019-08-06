Manisa'nın gururu oldular

2 milyon 390 bin 188 öğrencinin girdiği 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk bine girmeyi başaran 44 Manisalı öğrenci Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kahvaltı programında ödüllendirdi.

Ödül törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, bu sene Manisa için bereketli bir yıl olduğunu söyleyerek, YKS'de Manisa'dan ilk binde 44 öğrencinin yer aldığını dile getirdi. Çetin YKS dışında ayrıca, LGS'de 10 öğrencinin 500 tam puan aldığını, Bursluluk sınavında ise 1 öğrencinin 500 tam puanla Türkiye birincisi olduğunu kaydederek Manisa için oldukça başarılı bir sınav dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, derece yapan bütün öğrencileri tebrik ederek, Fatih'in, Kanuni'nin yetiştiği bir şehre bu tür başarıların yakıştığını söyledi. Vali Deniz, başarıların bilgi, ilgi, çalışmadan geldiğini söyleyerek, öğrencilerin ilme, bilme, geçmişe sahip çıkan gençler olarak yetişmesini istedi. Önümüzdeki günlerde tercih sonuçlarının açıklanacağını kaydeden Vali Deniz, herkesin gönlüdeki yeri kazanması temennisinde bulundu.

Programda başarılı öğrenciler başarıyı çok çalışarak yakaladıklarının altını çizerek bir hedef doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların meyvesini almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Manisa Fen Lisesinden 20 öğrenci ilk bine girdi

Manisa'dan ilk binde yer alan 44 öğrenciden 19'u kız, 25'i erkeklerden oluşurken, Yunusemre ilçesindeki Manisa Fen Lisesinden 20 öğrenci, Şehzadeler ilçesindeki Manisa Gediz Anadolu Lisesinden 5, Turgutlu Halil Kale Fen Lisesinden 5, Turgutlu Anadolu Lisesinden 3, Salihli Özel Bil Koleji Fen Lisesinden 3, Yunusemre ilçesindeki Manisa Sosyal Bilimler Lisesinden 2, Soma Borsa İstanbul Fen Lisesinden 2, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi, Salihli Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Fen Lisesi, Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, Turgutlu Özel Kocatürk Anadolu Lisesinden de birer öğrenci olmak üzere toplam 44 öğrenci ilk bin arasında yer alarak Manisa'nın gururu oldu.