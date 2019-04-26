Manisa'nın her köşesinde bir etkinlik

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi, festivale farklı bir renk kattı. Endonezya, Hindistan, Rusya, Sri Lanka, Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den İzmir Folklor Müzik Topluluğu'nun halk dansları ile Manisalılara, unutulmaz bir gösteri sunuldu.

Bu yıl 479'ncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, etkinlikleri ile Manisa'yı adeta bayram yerine dönüştürdü. Bu kapsamda festivalin 3'ncü gününde Fener Alayı ve Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi düzenlendi. Etkinliklere Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Güven Dere, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Manisalı vatandaşlar katıldı.

Manisa Fener Alayı ile aydınlandı

Manisa Protokolü ve vatandaşlar; festival programının ilk ayağında Sultan Camii önünde toplanarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Türk Bayrağı ve geceyi aydınlatan meşaleleriyle halkı selamlayan protokol üyeleri, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Omuz omuza gerçekleşen yürüyüşün ardından Halk Dansları Gala Gecesi'nin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçildi.

Danslarla kültürler arası yolculuk

Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi, Türkiye'den İzmir Folklor Müzik Topluluğu'nun gösterileriyle başladı. Ardından Endonezya, Hindistan, Rusya, Sri Lanka, Ukrayna, Bulgaristan halk dansları toplulukları, gösterilerini sundu. Cumhuriyet Meydanı gece boyunca şenlik alanına dönüştü. Dans gösterilerinin ardından halk dansları gala gecesine katılım sağlayan gruplara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Festival boyunca sokakta sanat var

Festival kapsamında hafta boyunca kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle Manisalılar keyifli bir hafta geçiriyor. Etkinlikler kapsamında Tarzan Meydanında yer alan gösteri platformunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Aşuk ile Maşuk oyunu ile güldürürken klarnet ve bando ekipleri de Manisalılara müzik ziyafeti yaşattı.