Manisa'nın içme suyu MASKİ'nin koruması altında

Açılan sondajlarda arsenik, demir, bor gibi ağır metallere rastlanması durumunda ise içme suyu arıtma tesisleri inşa edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu yatırımları ile hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde su ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından bugüne kadar 20 milyon TL yatırımla 346 adet içme suyu sondajı açıldı. Yapılan analizler sonrasında yeraltı sularında rastlanılabilen arsenik, demir, bor gibi ağır metaller olması ve arıtılabilenecek durumda ise mahallelere içme suyu arıtma tesisleri kazandırıldı. Hanelere sağlıklı içme suyu ulaşması için yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak ilçe belediyelerinden devralınan 73 tesis bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete alındı. Ayrıca, yapılan 6 buçuk milyon TL'lik yatırım ile birlikte 37 içme suyu arıtma tesisi inşa edildi.

İçme suyuna tam analiz ve radyoaktivite analizi

MASKİ, il genelindeki içme suyunun yüzde 95'inin sondaj kuyuları ile karşılanması sebebiyle yeraltı sularında rastlanabilen ağır metallere karşı hassas bir yaklaşım sergiliyor. Sondaj kuyularından çıkan suyun şebekeye bağlantısı yapılmadan önce İzmir Halk Sağlığına ait akredite laboratuvarlarda tam analizi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda radyoaktivite analizleri yaptırılıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “İçme suyu yatırımları konusunda çok titiz ve hassas çalışmalar yürütüyoruz. İçme suyu ihtiyacının yüzde 95'ini yeraltı sularından karşıladığımız ilimizde, açılan sondajlarda ağır metallere de rastlayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı su tüketmeleri için de ağır metalli suların arıtımını sağlamak için içme suyu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Bugüne kadar sondaj ve içme suyu arıtma tesislerine yapmış olduğumuz yatırım 27 milyon TL. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bizlere vermiş olduğu talimatlar neticesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaşmasını sağlıyoruz. Yapılan yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.