Manisa'nın içme suyu problemi kalmayacak

Şehzadeler kenti Manisa'nın içme suyu problemini büyük ölçüde çözmesi beklenen Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusu tamamlanmak üzere. 1 milyon 100 bin metreküplük dolgunun yaklaşık 900 bin metreküplük kısmının bitirildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, gövde dolgusunda yüzde 85'lik fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını duyurdu. Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nda batardo dolgusu, dolusavak beton imalatlarının tamamladığını kaydeden Akca, “Barajın gövdesindeki çalışmalarımızı da bu yaz sonuna kadar tamamlayacağız. Daha sonra da vana odası ve 7 kilometrelik rölakasyon yolu çalışmalarımıza başlayacağız. Hedefimiz belirlenen takvim içerisinde 2024 yılına kadar projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunabilmek” diye konuştu.

Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'ndan Manisa kent merkezine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini hatırlatan Akca, barajdan ayrıca 24 bin 500 dekar araziye can suyu verileceğini ifade etti. Akca, “Şehzadeler kentinin yarınlarına damga vuracak projemiz, hem kentin su ihtiyacını karşılayacak, hem de 24 bin 500 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek. Tarlalardaki verim artacak. Sulama maliyetleri azalacak. Manisalı üreticiler yılda 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Ayrıca Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı, bin 225 kişiye de ilave istihdam olanağı sağlayacak” dedi.

Temelden yüksekliği 40 metre olan Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. İçmesuyu ve sulama amaçlı olarak kullanılması planlanan baraj, 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.