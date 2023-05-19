Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kula'daki törenler

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı düzenlendi. Planlanan kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle çelenk sunma programının ardından Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz yaptı. Düzenlenen spor gösterileri çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş tarafından takip edildi.

Sarıgöl'deki törenler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Sarıgöl Hükümet Konağı önünde başlayan törende Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlamını belirten konuşma ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından yapıldı. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları büyük beğeni topladı.

Salihli'deki törenler

Salihli'deki kutlamalar Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İkinci tören ise Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, gençlerin ve halkın bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Judo gösterilerinin ardından, sportif ve sosyal başarılarda derece elde eden öğrenciler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerin ödüllerini ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Turgutlu'daki törenler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen törende ilk olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür Atatürk Anıtına Çelenk bırakarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunmasının ardından alandaki tüm öğrenciler tarafından Gençliğin Ata'ya cevabı birlikte okundu. Turgutlu'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler tarafından halk oyunları ekibi, şiirler ve sportif gösteriler düzenlendi. Programa, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul 17. Pera Uluslararası Festivalinde Manisa'yı temsilen katılacak olan Senem Aka Anadolu Lisesi öğrencisi Diyar Turan'ın festivalde çalacağı Chopin'e ait ‘İptornto' isimli eseri yorumlaması damga vurdu. Lise öğrencilerinin Bayrak temalı gösterilerinin ardından program ‘Final Tablosu' ile sona erdi.