Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

Manisa'nın Salihli, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Salihli'de ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Çelenk sunulmasının ardından İsmail Bali İlkokulu'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, danslar, şiirler ve tiyatro gösterilerinin sunulduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesiyle son buldu.

Çelenk sunma töreni ile kutlama programına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'de 23 Nisan kutlamaları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk tören Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlamını belirten konuşmaların ardından öğrencilerin şiirleri okundu. İlkokul öğrencilerince hazırlanan çeşitli halk oyunları gösterileri vatandaşlardan tam not aldı. Törende ilkokullar arası düzenlenen spor yarışmalarında derece alan okullara kupa ve madalyaları verildi.

Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili komiser Ömür Akif Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin öğleden sonraki bölümünde tüm ilkokullar kendi okullarında hazırladıkları programı velilere sundular.

Selendi'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa'nın Selendi ilçesinde coşkuyla kutlandı. İlk tören Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Atatürk İlkokulu'ndaki kutlama programı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla başladı. Daha sonra program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve öğrencilerin hazırladıkları gösterilerin sergilenmesi ve halk oyunları ile devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullar arasında yapılan şiir, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile kutlama programı sona erdi.

Kutlama programına Kaymakam Ali Yıldırım, eşi Manolya Yıldırım Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Sıddık Kırkel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.