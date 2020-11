Manisa'nın ilçelerinde de hayat 09.05'te durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle anıldı.

Manisa'nın Salihli, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Salihli'deki tören

Salihli'deki anma töreni Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen anma programı Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile siyasi parti, kurum ve kuruluşların anıta çelenk sunmasıyla başladı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Duygu Aydın, Zehra Nur Bektaş ve Melek Bat, Atatürk ile ilgili şiirler okudu.

Anma Programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Tarih Öğretmeni Mehmet Ünver, “Bugün, devletimizin kurucusu istiklal mücadelemizin lideri aziz Atatürk'ü vefatının 82.yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle yad ediyoruz” dedi. Ünver “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne birçok başarıya sığdırmış, bu süre zarfında sayısız ilklere imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk Tarihine mühür vurmuştur. Her kararında, her icraatında, her adımında Türk Milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir” diye konuştu. Anma programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kula'daki tören

Kula ilçesindeki tören, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta durdu ve tüm vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çelenk sunma töreninin ardından program, Covid-19 tedbirleri kapsamında Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. Büyük çoğunluğu video konferans ve daha önceden hazırlanmış olan videolar ile gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Kemal Duru yaptı.

Her 10 Kasım'da buruk bir acı yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Kemal Duru, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının üzerinden her ne kadar bu kadar uzun süre geçse de, her 10 Kasım'ın 09.05'inde kalbimizde buruk bir sızı yaşıyoruz. Ata'mızın bizler için, milleti için neler yaptığını ve bu yaptıklarını, ona minneti duyarak ve sevgimizle birleştirerek gözlerimiz doluyor. Bu amaçla ve bugünün vesilesiyle Atatürk'ü anlamak ve öyle yaşamaya çalışmakla ilgili bir sonuç çıkarıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 82. yıl dönümünde saygıyla ve elbette özlemle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün hayatı slayt gösterisi eşliğinde anlatılırken, öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği türküler Kula'da Değerli Zamanlar projesi müzik grubunun korosu eşliğinde seslendirildi. Program, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu.

Anma programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü burhan Demikıran, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'deki tören

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, partilerin ilçe başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, sirenlerin çalınması ile birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Okullarda ise öğrencilere Atatürk hakkında bilgiler verildi. Hafta boyunca Atatürk haftası etkinliğinde anma törenleri devam edecek.