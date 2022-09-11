Manisa'nın ilçelerinde yolların konforu artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde geçmişten gelen yol sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Bu çerçevede Çökelek-Pazarköy mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan 6 buçuk kilometrelik yolda birinci kat satih kaplama işlerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da ilçeye düzenlediği program doğrultusunda Pazarköy Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Öztozlu'ya Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün de eşlik etti. Pazarköy Mahallesinde bölgedeki muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Büyükşehir heyeti, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yolun kazasız belasız kullanılmasını temenni etti.

Bölgede yapılan asfalt çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.