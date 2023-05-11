Manisa'nın ilk köy yaşam merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde 15 yıl atıl halde bulunduktan sonra Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa'nın ilk köy yaşam merkezine dönüştürülen ilkokul binasında, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen kurslarda kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin yıl sonu sergisi düzenlendi.

Köy Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Dobur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhammet Çetin ve Şeref Güncan, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ve müdür yardımcıları ile Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kayaokay, merkezde açılan kurslara katılan kadınların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken, bir yandan da aldıkları eğitim sayesinde ortaya çıkardıkları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydetti.

Kayaokay, “Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müzün projesi ile hayata geçirilen ve Manisa'nın Köy Yaşam Merkezi olarak Şehzadeler Belediyesi ile yaptığımız protokol gereği işlem gören bir merkezdir. Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerimiz tarafından buradaki kadınla kursiyerlerimiz el sanatları kursları, Kuran-ı Kerim, İngilizce kurslarıyla, okul öncesi çocuklarımıza yönelik akıl zeka oyunları kursları açıyoruz. Kadınlarımızdan gelen talep nedeniyle, tarım, hayvancılık ve bahçecilik anlamında da ihtiyaç olan kursları da açmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Her zaman her yerde herkese eğitim anlayışıyla açılan kurslara katılan kadınlara teşekkür eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise şunları söyledi: “Köylerimizde bulunan ve fiilen kullanılamayan okullarımızın Bakanlığımızın talimatları istikametinde Köy Yaşam Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunuldu. Halk Eğitim Merkezimiz tarafından açılan kurslarda hem zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini hem de öğrenerek ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunacaklarına inanıyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi törene katılan protokol üyeleri tarafından açılarak sergi gezildi.

Törende Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi müzik gurubu ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı.