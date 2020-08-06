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Manisa'nın imarı için buluştular

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Manisa’nın imar planları için Yunusemre Belediyesi ile toplantı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Manisa'nın imar planları için Yunusemre Belediyesi ile toplantı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Manisa'ya yapılacak olan imar planları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ağırladı. Yapılan görüşmede imar plan çalışmalarının son durumları masaya yatırıldı. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe yer aldı. İmar planlarının son durumlarının masaya yatırıldığı ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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