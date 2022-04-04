Manisa'nın minik dişlerine büyük dokunuş

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi ile ilçedeki okul ve kreşlerde ağız - diş sağlığı eğitimi ile diş taraması yapıyor. Proje ile özellikle kırsal mahallelerdeki okullarda yoğunlaşan eğitim ve taramada Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk, ‘Çikolatamı az yerim, dişlerimi çok fırçalarım' sloganıyla öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Seminer sonrasında öğrencilere diş macunu ve diş fırçası veriliyor. Eğitimlerin Nisan ayında da devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Okullarımızdaki evlatlarımızın ağız ve diş sağlığını öğrenmesi amacıyla Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar projesi ile ilçede bulunan öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması başladı. Bugüne kadar yaklaşık bin öğrenciye ulaştık. Projemiz devam ediyor. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlığı için hiç durmadan çalışacağız” dedi.