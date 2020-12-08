Manisa'nın önemli şahsiyetlerinin isimleri Güzelyurt'ta yaşayacak

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı son toplantısında Manisa'ya değer katmış isimlerin Güzelyurt Mahallesi'ndeki bulvar ve caddelere verilmesi kararlaştırıldı. Kurtuluş kahramanlarından Müftü Alim Efendi ve Parti Pehlivan ile Ziya Elmalı ve Dr. İbrahim Erdemir'in isimlerinin uygun cadde ve bulvarlara verilmesi teklifi, oybirliğiyle kabul edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü mecliste vatandaşlara 'tedbirlere uyun' çağrısında bulunurken, işyerleri kapatılan Manisa Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmaması ile 33 adet toplu taşıma kooperatifine Mayıs 2020 akaryakıt desteği teklifleri de oybirliğiyle kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirilen Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda 53 madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulvar niteliğinde bulunan 25 metreden fazla genişliği olan cadde ve sokakların ilgili komisyonlarca belirlenerek, uygun isimlerin verilmesi maddesi de görüşüldü. İlgili komisyonların çalışması sonucu Müftü Alim Efendi, Parti Pehlivan, Ziya Elmalı ve Dr. İbrahim Erdemir'in isimlerinin ilgili cadde ve bulvarlara verilmesi teklif edildi. Teklif, tüm partilerin desteğini alarak, oybirliğiyle kabul edildi.

“Saygıyla anıyorum”

Kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynayan Müftü Alim Efendi ve Parti Pehlivan ile Manisa'da önemli görevlerde bulunmuş ve örnek kişilikleriyle sevilen isimler olan Dr. İbrahim Erdemir ile Ziya Elmalı'nın özgeçmişlerini meclis üyelerine okuyan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Manisa'mıza değer katan adını saydığımız değerli isimleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Başkanvekili Güzgülü'nden “Tedbirlere uyun” çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Güzgülü, “Meclis toplantımıza geçmeden önce tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz üç değerli muhtarımızı anmak istiyorum. Ahmetli ilçemize bağlı Karkın Mahallesi Muhtarı Fadıl Aydın, Yunusemre ilçemize bağlı Kaynak Mahalle Muhtarımız Oktay Günger ve Alaşehir ilçemize bağlı Toygar Mahalle Muhtarımız Salih Yıldırım, hayata veda etti. Korona virüse yakalanarak yaşamını yitiren muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Önceki gün eski belediye meclis üyemiz Ali Taylan'ın kıymetli annesi de Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, değerli arkadaşımız Ali Taylan'a ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Tedbir bizden takdir Allah'tan”

Korona virüs salgınında vaka sayılarının ülkemizde artışa geçtiğini hatırlatan Başkanvekili Güzgülü, “O bakımdan alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz ve maske-mesafe-temizlik kurallarına fazlasıyla dikkat etmemiz, hepimizin sağlığı için oldukça önemli. Meclis toplantımızı da bu durumu göz önünde bulundurarak, mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu virüse karşı yürütülen aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeler, umut verici olsa da, tamamen bağışıklık kazanıp bu virüsü dünya üzerinden yok edene kadar tedbiri elden bırakmayalım. Bu bağlamda salgında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, hastalığa yakalanan ve atlatan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte kendi ailelerinden uzakta halkın sağlığı için kahramanca mücadele veren sağlık sektöründeki her bir bireye ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah yardımcıları olsun diyorum. İnşallah el birliğiyle tedbirlere uyarak, bu salgından kurtulacağız. Tedbir bizden takdir Allah'tan” diye konuştu.

Büyükşehirden esnafı ve sürücüyü sevindirecek haber

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında Covid-19 tedbirleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla işyerleri kapatılan Manisa Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmaması ile 33 adet toplu taşıma kooperatifine Mayıs 2020 akaryakıt desteği teklifleri de oybirliğiyle kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısında Manisa esnafını sevindirecek kararlara imza atıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan Manisa Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmaması teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe ve planlar dahilinde esnafın yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, kararın esnafı bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi.

Toplu taşımada 6 milyon Liranın üzerinde destek

Meclis gündeminde toplu taşıma kooperatiflerini ilgilendiren önemli bir madde de karara bağlandı. Oylama öncesi bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Geçen yıl il genelinde 200 bin yolcu taşınırken, bu yıl bu sayı 40 binlere düştü. Pandeminin başladığı 23 Mart 2020 tarihinden bugüne Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda elektronik biletleme hizmet karşılığı olarak toplam hasılatlarından kesilen yüzde 5'lik karşılığındaki 2 milyon 190 bin 673 TL'lik bir yardım sağladık. Kesilmeyen yüzde 5'e karşılık elektronik biletleme hizmeti için MANULAŞ tarafından ASİS firmasına ödenen yüzde 2,065 karşılığındaki 959 bin 970 TL taşımacı adına firmaya ödenerek; 2021 yılı Ocak ayında yenilemesini yapacağımız çalışma ruhsatı yenilemesinden almayacağımız 1 milyon 267 bin 100 TL; Nisan ayı için ödenen 722 bin 791 TL ve Mayıs ayı için ödenecek olan 663 bin 38 TL akaryakıt desteğiyle birlikte toplam 6 milyon 22 bin 639 lira destekleme sağlamış olacağız” dedi. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından yeni yıl meclisinin 12 Ocak 2021 günü, saat 18.00'de toplanmasına karar verilerek, birleşime son verildi.