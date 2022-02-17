Manisa'nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın simge projesini yerinde inceledi. Kurmaylarıyla birlikte Manisalıların merakla beklediği projeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Başkan Ergün, "Yüzde 99 artık bitti diyebiliriz. Nisan ayı içerisinde oteli faaliyete geçirelim düşüncesindeyiz. Mayıs ayı içerisinde de AVM'yi açma noktasında olacağız. İnşallah Manisalıları İzmir'e gitmek yerine buraya gelip zaman geçirebilecekleri bri alışveriş merkezine kavuşturmuş olacağız" dedi.

Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlayan dev projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Manisalıların merakla beklediği projenin Büyükşehir Belediye hizmet binası ayağı tamamlanırken, otel ve AVM bölümünde çalışmalar son aşamaya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal ile Daire Başkanları eşlik etti. İlk olarak projenin AVM noktasında incelemeler yapan Başkan Ergün, sonrasında otelde yer alan, restoran, balo solonu, spa merkezi ve oda gibi bölümleri inceledi ve çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

"Yüzde 99 bitti"

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yapılan çalışmaların artık sonuna yaklaştık. Oteldeki hem odalar hem restoranlar hem spa merkezi hem lobileriyle hepsini kontrol etme fırsatını bulduk. Yüzde 99 artık bitti diyebiliriz. Tahmin ediyorum otelle ilgili çalışmalarımız Mart'ın sonu itibariyle tamamen bitmiş olup nisan ayı içerisinde oteli faaliyete geçirelim düşüncesindeyiz. İlgili firma yetkilileri de hazırlıklarını o şekilde yaptıklarını ifade ettiler" dedi.

“Manisalılar burada zaman geçirebilecek”

AVM noktasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Ergün, "AVM noktasına gelince elektrik ve mekaniklerde ilave getirdiğimiz, sigorta kapsamında bazı kriterleri sağlayabilmek açısından, artı firmalarla şu anda yapılan görüşmeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok güzel markalar artık Manisalılarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlayacak. Burada zaman geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri bir ortamı inşallah Mayıs ayı ortası gibi açma noktasında olacağız. Hazırlıkları tamamlama safhasına girdik. Güzel bir mekan olacak. Vakit geçirebileceğimiz, İzmir'e yemek yemek için gezmek için gitmek değil, Manisalıların buraya gelip, burada zaman geçirebilecekleri bir alışveriş merkezine kavuşturmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Açılışını da hep beraber inşallah gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.