Manisa'nın su rezervleri MASKİ'de masaya yatırıldı

Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Özgür Ulusoy ve DSİ yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Manisa ve ilçelerinin kısa, orta ve uzun vadedeki içme suyu ihtiyacı ile yapılabilecek yeni yatırımlar, alınacak tedbirler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su rezervlerini koruma noktasında neler yapılabileceğiyle ilgili yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Özgür Ulusoy ve DSİ yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya MASKİ Projeler Dairesi Başkanlığı şube müdürleri, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı şube müdürleri ile personel katılım sağladı. Toplantıda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Özgür Ulusoy tarafından ‘Manisa İl ve İlçe Merkezleri İçme Suyu Temini Master Plan Raporu” sunumu gerçekleştirildi.

Manisa'nın mevcut içme suyu kaynakları, alternatif su kaynakları ile şehrin içme suyu problemi yaşamaması için kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmaların detaylı olarak ele alındığı toplantıda konuşan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle su rezervlerimizde azalma mevcut. Bizler de DSİ yetkililerimizle bir araya gelerek almamız gereken tedbirleri, gelecek için neler yapabiliriz gibi konuları masaya yatırdık. MASKİ ve DSİ olarak işbirliği içerisinde şehrimizin gelecekte yaşanabilecek su sorununu çözmek için bir çalışma içerisindeyiz. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz toplantının verimli geçtiğini düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'mız için yetkili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.