Manisa'nın tanıtılması için toplandılar

Manisa'nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak amacıyla “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Manisa İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Koordinasyon Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Manisa'nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar görüş ve önerilerini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde oluşturulan “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı (İTGP)” kapsamında düzenlenen toplantıda Turizm Geliştirme Ajansı tarafından katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi.

İlimizin tarım ve sanayisiyle önde gelen iller arasında yer aldığını, turizm potansiyelinin de yüksek bir olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Turizm potansiyeli çok iyi olan bir il olmamıza rağmen bundan yeterince pay alamıyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız çalışma sağlıklı bir çalışma olursa neyi öne çıkaracağız, neyi pazarlayacağız, neyi tanıtacağız, ne şekilde ve kime tanıtacağız, bununla ilgili arkadaşlarımızın yapacağı ortak çalışmalardan çıkacak fikirler bu konuda önemli. Kurumlar arası işbirliği ile yapılacak olan çalışmaların ilimizin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.

Manisa İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu strateji çalışması ile devam eden toplantı çalışma planları oluşturulması ve fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Toplantıya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcıları Hayri Sandıkçı ve Nihat Kaynar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, ilgili kurum yetkilileri, STK ve turizm sektör temsilcileri katıldı.