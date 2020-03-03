Manisa'nın Tanzanya'da yaptırdığı çeşme açıldı

Manisa Eğitim Projeleri (MANEP 2023) Ünlü buluşmaları kapsamında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda ‘125 bin Afrikalının yaşamını dönüştüren gizli kahraman Hayri Dağlı' sergi ve konferansı gerçekleştirildi. Konferansın sonunda Manisa Birlik tarafından Tanzanya'ya yaptırılan Obasya Çeşmesinin açılışı da canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda MANEP 2023 Ünlü Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Birlik Başkanı Mustafa Pala, AKUT üyeleri, Manisa'daki okulların müdürleri ve öğretmenler katıldı. 6 yıl önce kent yaşamını bırakarak açlık ve susuzlukla mücadele eden insanları anlamak adına yola çıkan ve geliştirdiği Akıllı köyler projesiyle 125 bin insana su, gıda ve enerji sağlayan Hayri Dağlı verdiği konferansta neler yaptıklarından bahsetti. 6 yıl önce Afrika ziyaretinde bir kız çocuğunun hayatını değiştirmesiyle başlayan Afrika serüvenini anlatan Dalı büyük bir ilgiyle takip edildi. Programın sonunda Manisa Birlik tarafından Tanzanya'da yaptırılan Obasya su çeşmesinin açılışı da canlı olarak gerçekleştirildi. Afrikalı köylüler Manisa ve Türkiye'ye teşekkür ederken yaptığı çalışmalardan dolayı Hayri Dağlı'ya Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından dünyanın ilk çevrecisi olarak bilinen Manisa Tarzanının heykelciği hediye edildi.