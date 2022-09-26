Manisa'nın tarihi değerlerinden biri daha topluma kazandırılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin simge yapılarından biri olan ve yıllardır atıl vaziyette duran 96 yıllık "Turhan Alakent Evi" Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, tarihi yapının kongre merkezi olacağını söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin simge yapılarından biri daha restore edilerek topluma kazandırılıyor. Alaşehir'de 17 Kasım 1963- 8 Aralık 1973 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapan Turhan Alakent'in sahibi olduğu ve 1926 yılında inşa edilen 96 yıllık tarihi bina için Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu restorasyon kararı aldı. Rusya'dan getirilen özel çimento ile inşa edildiği belirtilen tarihi eve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet Dönemi Mimari Eseri Statüsü" verildi. İnşa edildiği 1926 yılında bir süre Alaşehir Kaymakamlığı binası olarak da hizmet veren tarihi Turhan Alakent Evi, restore edilmek üzere Alaşehir Belediyesine devredildi. Alaşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılacak bina Alaşehir Kongre Evi olarak ilçeye kazandırılacak.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, binaya gelerek restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi binayı gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Bu evi Alaşehir'de yaşayanlar bilir ve gıptayla bakarlar. Amacımız bu evin restorasyonunu yapıp, Alaşehir Kongresi'nin de canlandırılacağı bir ev haline getirmek. Turhan Alakent Bey'in adını da burada yaşatmak olacak. Ayrıca Alaşehir Kongresi'ni de gelecek nesillere anlatmak olacak. Bittiğinde güzel olacak. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Turan Alakent Evi, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılmış bir ev. Bu evi belediyemize kazandırdık. Burayı Alaşehir Kongresi'nin canlandırılacağı bir ev haline getireceğiz. Buradaki restorasyon çalışmalarında, restorasyon yapacak olan firmaya yer teslimi yapıldı, çalışmalar başladı. Restorasyon çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlanacak. Çalışmalar sıva sökümleri, çevre temizliği ile hızlı bir şekilde başladı. Restorasyon çalışmalarında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Kültür Varlıkları'ndan destek alıyoruz. Projenin yüzde 70'ini Manisa Valiliğimiz karşılıyor. Kalan yüzde 30 kısmını da Alaşehir Belediyemiz karşılıyor. Bu tarihi dokuyu orijinal hale getirip, Alaşehirimize uzun yıllar hizmet verir hale getireceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.