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Manisa'nın tek buz pateni pistinin keyfini yaşıyorlar

Manisa’daki tek buz pateni pistinin bulunduğu MER Kolejinde okuyan öğrenciler hafta sonu kulüp çalışması ve beden eğitimi derslerinde buz pateni deneyimi yaşamaya devam ediyor.

Manisa'daki tek buz pateni pistinin bulunduğu MER Kolejinde okuyan öğrenciler hafta sonu kulüp çalışması ve beden eğitimi derslerinde buz pateni deneyimi yaşamaya devam ediyor.


Manisa'ya ilkleri yaşatan MER Koleji Manisa Kampüsü öğrencileri eğlenceli ve heyecanlı bir şekilde buz üstünde kayıp kendilerini geliştirip farklı bir spor dalını yapmanın keyfini yaşamaya devam ediyor. Şehirdeki tek buz pateni pistine sahip olan MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Öğrencilerimize, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, halı sahamız, açık spor alanlarımız, tenis kortumuz ve buz pateni pistimizle sporun her alanında destek olmayı amaç edindik çünkü biliyoruz ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” diyerek modern eğitiminin yanında öğrencileri sporun her alanında kendilerini geliştirmeleri için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

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