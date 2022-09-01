Manisa'nın Turgutlu ilçesinde adli yıl açılış töreni yapıldı

20 Temmuzda başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eren adli tatil sonrası Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2022-2023 Adli Yılının açılış töreni yapıldı.

Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Manisa Barosu tarafından düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni Turgutlu Adalet Sarayı'nda yapıldı. Törende konuşan Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz ve Turgutlu Cumhuriyet Başsavcı Ali Biçer, 2022-2023 adli yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Manisa Barosu Turgutlu Temsilcisi Özgür Çiçekçi ise yaptığı konuşmada, "Bugün bir başlangıcın heyecanı ve tazeliği ile sizleri selamlıyoruz. 2022-2023 Adli Yılı'nın açılışı bizler için umutlu bir günün adımıdır. Bugün burada olmamız için yüz yıl önce tarih yazan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm atalarımızı, şehit ve gazilerimizi, meslek şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhları önünde saygı ile eğiliyoruz. Bugünün önemi hepimiz için kutlu bir hedeftir. Bağımsız, güçlü ve adil bir yargının tesisi hepimiz için güvencedir. Eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkların söylenmesi ve düzeltilmesi hakim-savcı-avukat üçlüsündeki her bir unsurun ve nihayette hepimizin görevi ve sorumluluğudur." dedi.

"İnisiyatif almaya devam etmeliyiz"

Yargıya yönelik eleştirilerin yıpratıcı değil yapıcı yönde olması için çaba vermenin, güvence olan yargı erkinin korunması için lüzumlu olduğunu vurgulayan Çiçekçi, "Medyanın hakim, savcı, avukata yönelik dosyadan bihaber bir anlayışla, müdahale aracı olarak kullanılması, yargıya zarar verici bir tutumdur. Avukatların savunma görevini üstlendiği dosyalardan dolayı hedef gösterilmesi kabul edilemez bir cehalet emaresidir. Hakim, savcı ve avukatların yargı faaliyetlerinden dolayı sosyal medyada hedef gösterilmesi adil yargılanma hakkı, savunma kutsallığı ve masumiyet karinesine bir saldırıdır. Eleştiri ile saldırı arasındaki çizgi, medeni ve çağdaş bir toplumda, korunmak zorundadır. Yargı süreçlerinin hassaslığı ve toplumun yargıdan beklentisinin farkında olarak görevlerimizin icrasında inisiyatif almaya devam etmeliyiz. Anayasasında hukuk devleti olmanın ayrıcalığını olan bir ülkede baro gibi önemli bir hukuk kurumumun yargı içindeki gücü ve önemi tartışmasızdır. Adil, güçlü, dik duran bir yargı sisteminin olmazsa olmaz bir yanı da elbette ki sav ve karar yanındaki diğer bir yapı taşı olan savunmadır. Hakim, savcı ve avukatlardan oluşan yargının, sorunların çözümünde ön yargısız ve samimi bir işbirliğinin gerekliliği tartışmasızdır." şeklinde konuştu.

"Sorunların farkındayız"

"Elbette ki yargısal ve mesleki olarak sorunlar mevcuttur, bu sorunların da farkındayız." diyen Çiçekçi konuşmasını şöyle tamamladı: "Bütün sorunları tamamıyla ortadan kaldıramasak da bu noktada bize düşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır!' sözündeki şiarla çalışmaktır. Yargı mensupları olarak meslek yeminlerimizin ve cübbelerimizin sorumluluğu gereği özverili olmak durumundayız. Bugün yeni bir adli yıl açılışını birliktelik duygusu ile gerçekleştiriyoruz. Bu konuda hakim, savcı ve avukatlar olarak beraberlik, saygı, samimiyet ve ciddiyet esasları ile yeni bir adli yılı karşılıyoruz. Bu adli yılın huzurlu, mutlu, adalet dolu bir yıl olması çabasını hep birlikte vereceğimize inanıyoruz. Cumhuriyet değerlerinin korunmasında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşmakta, Evrensel Hukuk İlkelerinin korunmasında ve mutlu bir yurttaş olmakta adaletin temel olduğunu bilerek yeni adli yılın huzurlu, mutlu, başarılı ve hukukun üstünlüğünün tüm unsurları ile gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyoruz. Bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, insan hakları konusunda öncü duruşu ile Manisa Barosu bu adli yıla hazırdır. Ülkemizin, hukuk camiamızın ve adliyemizin yeni Adli Yılınızı kutlarız.”