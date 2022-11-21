Manisa'nın ulaşımda çevreci yatırımına 'Mükemmellik' ödülü

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen elektrikli otobüs filosu, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı'nın (TurSEFF) ödül töreninde, 2 bin 500 proje arasından “Mükemmellik” ödülü aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman (TurSEFF) Programı tarafından layık görülen “Mükemmelik” ödülünü; makamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e takdim etti. Ödül törenine ilişkin bilgilendirmede bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı tarafından elektrikli otobüslerimizle ilgili mükemmelik ödülü verildi. Sizin şahsınız adına ödülü İstanbul'da ben teslim aldım. Size arz ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı tarafından verilen ödül hakkında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Elektrikli otobüslerimiz, yaptığımız en büyük yatırımlarımızdan bir tanesi. 18 metrelik 20 adet; 2 adet 25 metrelik elektrikli otobüslerimiz, bugün Manisa sokaklarında, caddelerinde, üniversite kampüsüne yapılan seferlerle karbon salınımı noktasında çevreye çok büyük bir katkı sağlıyor. O açıdan emeği geçenlere ben de buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir ödülü aldığımız için çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Başta ulaşım dairesi başkanımız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen elektrikli otobüs filosu, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı'nın ödül töreninde, 2 bin 500 proje arasından “Mükemmelik” ödülüne layık görülen 8 projeden bir tanesi. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, İstanbul'da düzenlenen törende ödülü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Direktörü Francis Malige'nin elinden alan almıştı.