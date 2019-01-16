Manisa'nın ulaşımı masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın şehir içi ulaşımına kazandırılacak olan çevre dostu elektrikli otobüsler için gerçekleştirilen çalışmaları toplantıda değerlendirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ile MANULAŞ'ın yer aldığı toplantıda Manisa'nın şehir içi ulaşımı masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında çalışması yapılan Ulaşım Ana Planı değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan teknik veriler ışığında çalışmaların başlatıldığı toplu taşımanın dönüşümü, omurga toplu taşıma sisteminin oluşturulması doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa'nın şehir içi ulaşımına kazandırılacak olan çevre dostu elektrikli otobüsler için gerçekleştirilen çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz yer aldı.

Elektrikli otobüs entegrasyonun sağlanmasının ardından toplu taşıma hatlarının güzergahlarındaki detayların konuşulduğu toplantıda, trafik rejimindeki değişikliğin servis güzergahlarına ve toplu taşıma hatlarına uygulanması, sivil trafik ve servis araçlarının tek yönlü, toplu taşıma araçlarının ise tercihli yol ile çift yönlü hareketi ile sağlanacak trafik akış hızının artması konusunda görüşmeler yapıldı. Ayrıca elektrik otobüsten toplu taşıma hatlarına, toplu taşıma hatlarından da elektrikli otobüse aktarmaların ücretsiz olması konusu, güzergahtaki yol çalışmalarının son durumu ve elektrikli otobüs ile toplu taşıma hatlarının vatandaşlara bilgilendirilmesi noktasında yapılabilecek broşür ve görsel bilgilendirme animasyonlarının örnekleri değerlendirildi.