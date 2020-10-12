Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV'de katıldığı canlı yayında, imar plan çalışmalarında gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı. Hedeflerinin yılbaşına kadar planları meclise getirmek olduğunu belirten Başkan Ergün, “Önümüzdeki sürede bunu bitirmek boynumuzun borcu” dedi.

Manisa TV'de yayınlanan ‘Kent ve Başkan' adlı programa canlı yayın konuğu olarak katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar plan çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Manisa'nın imar planlarının yaklaşık 30 sene önce yapıldığını hatırlatan Başkan Ergün, “O süreçten sonra da bu noktada bir çalışma yapılmıyor. Spil Dağı ile Gediz arasında sıkışan bir Manisa olmuşuz. Özel parselasyon yapılarak, gecekondulaşma yaşamış Manisa. Tabi gönül isterdi ki, bu imar planları zamanında yapılsaydı. 2009 yılında seçildikten sonra bu noktada üzerine kararlılıkla gideceğiz demiştik. Yaklaşık 2,5-3 sene süren çalışmayı tamamladık. Planlama aşamasına geldiğimizde meclise getirdik. Ancak askıya çıktığında siyasi olarak itirazlar getirildi ve mecliste iptal oldu. O günden bugüne geçen süreye baktığımızda 6,5-7 yıl geçti ve sonuçta Manisa kaybetti. Şu an belki de Manisa çok daha farklı noktada olacaktı. Bundan hem vatandaş faydalanacaktı hem de şehrin çehresi değişecekti. Sonuç itibariyle bu süreyi kaybettik” dedi.

“Yılbaşına kadar hedef koyduk”

O süreçte yine de boş durmadıklarını anlatan Başkan Ergün, “Yaklaşık 40'a yakın kurumdan görüşler topladık. Bunlardan en önemlileri DSİ'nin şehir içinden geçen sulama kanallarının deplasesi ile ilgili görüşü ve Tarım Bakanlığının kamu yararı kararı. Bu süreç yaklaşık 2 yıllık bir süreç. Manisa, büyükşehir olunca 15 belde daha bu plana dahil edildi. Yani çalışma alanı büyüdü. En son geldiğimiz noktada Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye milletvekillerimizle yaptığımız ziyarette kamu yararı kararını çıkarttık. Haftada en az iki gün imarla ilgili çalışma yapıyoruz. Ayda en az bir defa Yunusemre ve Şehzadeler belediye başkanlarımızın da heyetler halinde katıldığı toplantılar düzenliyoruz. Bu heyetlerle beraber teknik çalışmalar yapıyoruz. Biraz daha meşakkatli bir süremiz var. Yılbaşına kadar hedef koyduk. 5000'lik ve 1000'lik planlarımızı meclise getirmek. Hedefimiz yılbaşına kadar bitirmek. 1000'lik uygulamaları da daha ince çalışmaları gerektiriyor. Bu da nereden bakarsanız, en az 1 sene. Manisa resmen sıkıştı, arsa alanı kalmadı. Sonuçta bunları açmak zorundayız” diye konuştu.

“Şehrin gelecek 30-35 yılını planlıyoruz”

İmar plan çalışmaları kapsamında liseler kampüsü yapmak gibi bir düşüncelerinin de olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Millet bahçeleri, sosyal yaşam alanlarını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu bir süreçtir. Öyle kısa sürede hayata geçmeyebilir ama şehrin gelecek 30-35 yılının planını yapmış oluyoruz. Önümüzdeki sürede bunu bitirmek boynumuzun borcu. Burada hem Şehzadeler Belediye Başkanımıza hem Yunusemre Belediye Başkanımıza bu süreçte teşekkür ediyorum. Bunu ne Cengiz Ergün tek başına yapar, ne de diğerleri. Bu bir ekip işi” ifadelerini kullandı.