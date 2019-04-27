Manisa'nın yeni kardeşi Kırcaali oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa'ya gelen Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen protokol törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve festivale katılım sağlayan yabancı ülkelerin temsilcileri katıldı. Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, iki şehri kardeş yapan protokole imza attılar. Protokolü imzalamalarının ardından birlikte poz veren Başkan Ergün ve Başkan Azis, yeni bir bağın kurulduğunu belirterek, imzalanan kardeş şehir protokolünün her iki şehir için de hayırlı olmasını temenni ettiler.