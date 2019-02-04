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Manisa'nın yolları elektrikli otobüsler için hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Manisa’da hizmet vermeye başlayacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgi çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Manisa'da hizmet vermeye başlayacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgi çalışmasına başladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Manisa merkezinin ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgisi ve boya çalışmasına başladı. Konu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Önümüzdeki günlerde Manisa merkezinde hizmet vermeye başlayacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgi çalışmasına başlandı. Çalışmalar şu an itibari ile Doğu Caddesi'nde devam ediyor. Elektrikli Otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanacak” dedi.

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