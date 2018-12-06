İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'na ve Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde tipi şeklinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.


Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nda da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı Manisa şehir merkezinde de soğuğunu hissettirirken vatandaşlar kar görebilmek için Spil'e çıkmaya başladı. Kar yağışının özellikle Spil'in zirvesinde tipiyle birlikte devam ettiği öğrenildi.



Alaşehir'in yüksek kesimleri karla kaplandı


Havaların birden soğumasının ardından sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü Alaşehir'in dağ köyleri karla kaplandı. Sabah saatlerinde başlayıp ara ara devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde kapalı köy yolu bulunmuyor. Alaşehir'in yüksek kesimlerinde bulunan Kestanederesi, Soğukyurt, Azıtepe, Kozluca, Bahadır, Evrenli, Osmaniye, Horzumalayaka, Embelli, Horzumkeserler gibi mahallelerde kar yağışı devam ediyor. Azıtepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğanlı, "Sabah saat 05.00 sularında başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yollarımız açık." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.