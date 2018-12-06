Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'na ve Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde tipi şeklinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nda da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı Manisa şehir merkezinde de soğuğunu hissettirirken vatandaşlar kar görebilmek için Spil'e çıkmaya başladı. Kar yağışının özellikle Spil'in zirvesinde tipiyle birlikte devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir'in yüksek kesimleri karla kaplandı

Havaların birden soğumasının ardından sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü Alaşehir'in dağ köyleri karla kaplandı. Sabah saatlerinde başlayıp ara ara devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde kapalı köy yolu bulunmuyor. Alaşehir'in yüksek kesimlerinde bulunan Kestanederesi, Soğukyurt, Azıtepe, Kozluca, Bahadır, Evrenli, Osmaniye, Horzumalayaka, Embelli, Horzumkeserler gibi mahallelerde kar yağışı devam ediyor. Azıtepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğanlı, "Sabah saat 05.00 sularında başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yollarımız açık." dedi.