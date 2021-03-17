Manisa'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için bir yandan teyakkuz halinde beklerken bir yandan da kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor

Manisa'nın Demirci ilçesi ve merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçesini çevreleyen Spil Dağında etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Demirci ve Yunusemre ilçelerinde kar küreme çalışmalarını yürütürken yolda kalan araçlara da yardımda bulunuyor. Kar yağışına göre ekipler teyakkuz halinde bulunmaya devam ederken vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.