Manisaspor 3. Lig'e düştü

Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hasbi Dede, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Berk Cambaz, İlkay Gül, Ömer Buğdaycı, Kemal (Muhammed Furkan dk. 90 ?), Cevdet Enes, Gökhan (Furkan Parsak dk. 46), Atakan (Anıl dk. 68), Mehmet Can, Bayram, Fatih

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Ankara Demirspor: Zeki, Hüseyin, Ramazan, Akın (Vural Koçaslan dk. 90+1 ?), Orhan (Murat dk. 26), Safa Ali, Serkan, Burak (Ozan dk. 80), Hakan, Serkan, Tahir Babaoğlu

Teknik Sorumlu Bahaddin Güneş

Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor)