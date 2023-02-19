Manisaspor altyapısını daha da güçlendirecek

Manisaspor Futbol Akademisi milli takımlara yetiştirdiği oyuncuların sayısını her sene artırırken 'Yetenek Tarama Tespiti ve Kazandırma Projesi' ile genç yetenekleri Türk futboluna kazandıracak.

Altyapıda yeni yapılanmaya giden Manisaspor Futbol Akademisi hedefini daha da büyüttü. Milli takımlara yetiştirdiği oyuncuların sayısını her sene artıran ve bunu sürekli hale getirebilecek bir sistem için akıl birliğinde buluşan Manisaspor Futbol Akademisi'nin deneyimli kadrosu hızlı şekilde belirlediği kriterdeki oyunculara ulaşmayı hedefliyor.

Yetenekli çocukların doğru şekilde futbol gelişimlerini tamamlayacağı sistemi daha da güçlü şekilde hayata sokmak için Manisaspor yönetimi tarafından 'Yetenek Tarama Tespiti ve Kazandırma Projesi' planı devreye sokuldu. Öncelikle Minik Elit Grubu olan U-10 için tarama ve kazandırma çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. U-10 takımı için yapılacak olan taramanın 25 Şubat Cumartesi saat 13.00'de Manisaspor Tarık Almış Spor Tesislerinde gerçekleştirileceği açıklandı.