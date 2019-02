Manisaspor, anlaştığı futbolculara lisans çıkaramadı

Lig takımlarından Manisaspor, devre arası transfer döneminde sözleşme imzalayarak Manisa'ya getirdiği ve kadrosuna katmaya hazırlandığı futbolculara, geçmiş dönemden kalan vergi borçları nedeniyle lisans çıkaramadı.

Manisaspor, geçmiş dönemlere ait vergi borçları nedeniyle transfer yasağını kaldıramayınca, devre arasında anlaşma sağlayarak antrenmanlara çıkardığı futbolcuları kadrosuna katamadı. Devre arasında, geçmiş dönemden transfer yasağı koyduran eski futbolcularıyla tek tek anlaşarak, yasağını erteleten siyah-beyazlılar, bu kez de Vergi Dairesi ve SGK'ya olan borçları nedeniyle yeni transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramadı. Manisaspor, böylece lige mevcut kadrosuyla devam edecek.

Konuyla ilgili olarak Manisaspor Yönetim Kurulu bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kulübümüz devre arası transfer döneminde her türlü çabayı göstermesine rağmen, geçmiş dönemlere ait vergi borçları nedeniyle transfer yasağını kaldıramamıştır. Bilindiği üzere devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte Kulüp Başkanımız Bülent Baygeldi, 2. Başkanımız Altan Çakıcı ve teknik direktörümüz Kazım Akgün bu süreçte son güne kadar yoğun mesai harcamıştır. Transfer döneminin açıldığı İlk günden itibaren İstanbul ve Antalya'da ziyaretlerde bulunan kulüp başkanımız Baygeldi, 2. başkanımız Çakıcı ve teknik direktörümüz Akgün, transfer yasağı koyduran tüm oyuncularla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Yasak koyduran oyunculardan alacaklarının baki kalması kaydıyla, devre arası transfer dönemini kapsayacak şekilde yasağın kaldırılması talebinde bulunulmuş ve bu talep yasak koyduran tüm oyuncular tarafından Manisaspor'un geleceğinin kurtarılması adına bu olumlu karşılanmıştır. Bu sürecin ardından hızlı bir çalışma içerisine giren yönetim kurulumuz, teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'inde içerisinde bulunduğu çok sayıda takımdan daha önce takip ettiği tecrübeli ve genç oyuncuları, kadromuza kazandırmak adına girişimde bulunarak, bu isimleri Manisa'ya getirtmiştir. Yaklaşık 20 gündür takımızla antrenmanlara çıkan, takımımızla bütünleşen, Manisaspor'un geleceğini kurtaracak olan bu oyuncuların gerekli tüm evrakları hazırlanarak, oyuncularla sözleşme imzalanmıştır. Devre arası transfer döneminin son gününde bazı eksikliklerin de giderilmesiyle birlikte, hazırlanan evraklar Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Temsilciliğine saat 20.15 itibariyle teslim edilmiştir. Bu saate kadar herhangi bir sorun yaşamayan kulübümüz, Vergi Dairesi ve SGK kurumlarına olan geçmiş döneme ait borçlar nedeniyle transfer edilen oyuncuların lisanslarını çıkaramamıştır. Sonuç itibariyle Manisamızın markası, şehrimizin gözbebeği, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran kulübümüz, bu süreçte şehrin ileri gelenleri, siyasetçileri ve kamu görevlileri tarafından yine sahipsiz bırakılmıştır. Son dakikaya kadar transferin açılmasını bekleyen taraftarlarımız, yeni transferlerimiz, Manisaspor'un geleceğine ışık tutacak olan genç oyuncular yaşanan bu durum nedeniyle büyük yıkım yaşamışlardır. Bu süreçte yapılan her türlü fedakârlığa ve yasak koyduran tüm oyuncularla anlaşılmasına rağmen, Manisaspor'un geleceği geçmiş dönemlerde yapılan hatalar nedeniyle sadece vergi borcu nedeniyle ipotek altına alınmıştır. Şu unutulmamalıdır ki yarım asırlık mazisiyle Manisaspor büyük bir markadır ve her zaman böyle kalacaktır. Manisaspor'un yerini almaya çalışanlar, siyasi çekişmeler sonucu bu büyük camiayı yok sayarak yeni oluşum içerisine girenler bilmelidir ki; bu arma asla yok olmayacak, macera arayanlar tarihin tozlu raflarında yerini alırken, Manisaspor bir gün daha da güçlenerek yeniden Türk futbolunda hatırı sayılır günlerine geri dönecektir. Öte yandan farklı dönemlerde kulübümüzün asil formasını giyen, alacakları nedeniyle transfer yasağı koyduran, ancak bu zor süreçte şehir uyurken, devre arası transfer döneminde yasağı kaldırarak kulübümüzün geleceğini kurtarmaya çalışan tüm futbolcularımıza camiamız adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Yine bu süreçte bize destek veren tüm kesimlere, yasağın kaldırılması sürecinde yoğun mesai harcayan kulüp personelimize, 20 gün boyunca takımımızla antrenmanlara çıkan ve formamızı layıkıyla terleteceğine inandığımız oyuncu kardeşlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.