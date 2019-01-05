İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisaspor hazırlıklarına kuvvet testiyle devam etti

TFF 2.

Lig Beyaz grupta ligin ikinci yarısına günde çift antrenman ile hazırlanan Manisaspor, bu sabah salonda yaptığı kuvvet çalışması ile hazırlıklarını sürdürdü.


Ligin ilk yarısında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 13 yenilgi ile aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle eksi 1 puanda 17. sırada tamamlayan Manisaspor ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans gösterebilmek için hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.


Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün yönetiminde salonda gerçekleştirilen sabah çalışmasında kuvvet depolayan siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını saat 16.00'da yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.