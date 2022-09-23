Manisaspor sezon açılışını gerçekleştirdi

Bu sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Manisaspor, Tarık Almış Tesisleri'nde sezon açılışını gerçekleştirdi.

Tarık Almış Tesisleri'nde kulüp yönetimi, hocaları, A takımı ve Akademi grupları ile birlikte sezon açılışı yapan Manisaspor, yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çekimi ile 2022-2023 sezonuna 'Merhaba' dedi.

Sezon açılışında konuşan Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, "Öncelikle bugün aramızdan ayrılan pilot takımımız Murat Germen Spor Kulübü'nün formasını terletmiş Erol Can Yolcu kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzmüş olup burdan tekrar genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Erol kardeşimizin mekanı cennet olsun inşallah." diyerek Erol Can Yolcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

"Bugün sezon açılışımızı gerçekleştirdik." diyerek konuşmasına devam eden Başkan Atlı, "En küçük gruplarımızdan, A takımımıza kadar tüm sporcularımız ile bugün biraraya gelerek ne kadar büyük bir oluşum içerisinde olduğumuzu tekrar tüm spor kamuoyuna göstermenin mutluluğunu yaşadık. 2022-2023 sezonunda başta büyük emekleri olan, özveri ile çalışan hocalarımız olmak üzere, tüm takımlarımıza kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyor başarılar diliyorum” dedi.

Sezon açılışı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.