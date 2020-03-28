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Manisaspor, TFF'den gelecek açıklamayı bekliyor

Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek olan açıklamayı beklediklerini söyledi.

Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan açıklamayı beklediklerini söyledi.


TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve amatör lige düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'da Kulüp Başkanı Murat Yörük açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyon'un Ligleri tehir etme kararının ardından sporculara izin verdiklerini belirten Yörük, "Federasyon'un açıklayacağı yeni maç takvimine göre tesislerimizde tekrar toplanıp, hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sporcularımıza korona virüsten korunmaya yönelik eğitimler verdik. İzin dönemleri içerisinde de teknik ekibimiz oyuncularımızın beslenmeleri, dinlenmeleri ve virüsten korunma ile ilgili olarak takiplerini sürdürüyor. Bunun yanında yine teknik ekibimizin hazırlamış olduğu antrenman programlarıyla sporcularımızın fiziksel performanslarını korumalarına dönük çalışmalar takip ediliyor. Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz. Önlem amaçlı olarak sporcularımıza tesislerde toplamadan önce gerekli testleri yaptırıp çalışmalarınıza öyle başlayacağız.” dedi.

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