Manisaspor TSO'dan destek istedi

Manisaspor Kulüp yönetimi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek maçlara davet etti.

Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, 2. Başkan Çağlayan Uzunlar ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Güler ve Şaban Cambaz, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Yörük, Başkan Yılmaz'a çiçek ve Manisaspor atkısı hediye etti. Oldukça samimi ortamda geçen ziyaret sonunda Başkan Yörük, TSO Başkanı Yılmaz'ı, kalan tüm maçlara davet ederek desteklerini beklediklerini belirtti. Maçlara gelerek takıma destek olacaklarını belirten Yılmaz, kulüp yönetimine başarılar diledi.