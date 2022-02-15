Manisaspor U16'dan güzel başlangıç

Manisaspor U-16 Akademi Takımı U-16 Yerel Ligi ilk maçında Sekiz Eylül Sahası'nda Sekiz Eylül SK ile karşılaştı.

Karşılaşmaya Arda Aturgil, Veysel, Alperen, Yunus Ömer, Uğur, Arda Aktürk, Buğra, Arda Tanık, Muhammed Enes Cangel, Mehmet, Atakan ilk 11'i ile çıkan Manisaspor U16 Akademi takımı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Manisaspor'un gollerini Muhammed Enes Cangel, Arda Aktürk ve oyuna sonradan giren Mustafa Akyol kaydetti.