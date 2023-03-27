Manisaspor'da ayrılık rüzgarı

Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan ve yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Süper Lig'den, Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un A takım Yardımcı Antrenörü ve kulübün Genel Koordinatörü Ali Berber görevini bıraktığını açıkladı.

Özellikle son dönemde sadece sportif anlamda değil, sosyal projelerle de Manisaspor'un adının gündeme gelmesini sağlayan ve Tarık Almış Tesisleri'nin depremzedelere açılması için proje hazırlayan Berber, yaptığı açıklamada, "Doğru insanlarla, doğruların er yada geç çıkacağı, hak edenin hakkını aldığı bir vizyonda, işi işinin ehline bırakan bir sistemde buluşmak dileğiyle. Bizi bu görevlere getiren Ümit Atlı başkanım ve yönetimine, Alper Dirik hocam başta olmak üzere beraber emek verdiğim tüm ekip arkadaşlarıma, Murat Germen ekibine çok teşekkür ederim" dedi.