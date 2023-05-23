Manisaspor'da Taner Kestaneci dönemi başladı

Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da tek aday olarak seçime giren Taner Kestaneci kulübün yeni başkanı oldu. Mevcut Başkan Ümit Atlı'nın aday olmadığı kongrede yeni yönetimde farklı kulüplerden isimlerin yer alması dikkat çekti.

Manisa'nın en büyük marka değeri olan ve bugüne kadar Türk Futboluna sayısız yıldız isim kazandıran Manisaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. 16 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugün Manisaspor Tarık Almış Spor Tesislerinde yapılan genel kurulda kulübün yeni başkanı Taner Kestaneci oldu.

Divan Başkanlığını Manisa ASKF Başkanı Erol Timur'un yaptığı kongrede bir konuşma yapan eski Başkan Ümit Atlı, 2 kez olağanüstü kongrede Manisaspor Başkanı seçildiğini kaydederek, “Zor zamanlarda bu ağır yükü hep beraber sırtladık. Makamlar gelip geçicidir. Gönül isterdi ki bu görevi daha iyi şartlarda teslim edelim. Uzun yılların birikmiş sorunlarını çözmek sanılından daha fazla maddi ve manevi güç gerektirmektedir. Bölgesel Lig'de aldığımız takımı orada tutamadık. Transfer yasağının olduğu bir kulübü yukarıları taşımak yerine ayakta tutmak birinci gayemiz oldu. Altyapı ve tesisin yenilenmesi gayemize ulaştık. Taner Başkanın Manisaspor'u layık olduğu yere taşıyacağına olan inancım tamdır. Tek isteğimiz sevgimize, aşkımıza sahip çıkın” dedi.

Kulübün yeni Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: “Öncelikli hedefimiz kulüp üzerinde bulunan transfer yasağını kaldırıp futbolcu transferi yapmak. Daha sonra tesislerimizi yenilemek ve daha sonra haciz edilen kupalarımızı geri alarak kulübe getirmek. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama var gücümüzle çalışacağız.”

Taner Kestaneci Başkanlığındaki Manisaspor'un yeni yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: “Muhammet Arif Alkan, Erhan Yıldız, Ramazan Yıldız, Fatih Yıldız, Orçun Doğan, İsmail Aydın, Niyazi Özkırtok, Hasan Aykut Kansız, Hakkı Baru ve Olun Olça”

Denetim Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı: “Canan Yağmur, Okan Deligöz, Oktay Yılmaztürk.”