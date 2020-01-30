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Manisaspor'da tek hedef galibiyet

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve sezonun ilk galibiyetini geçen hafta 20. haftaya lider olarak giren Serik Belediyespor'u yenerek alan Manisaspor'da gözler, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Karbel Karaköprü Belediyespor maçına çevrildi. Karaköprü Belediyespor maçı öncesi hazırlıklarını 3 puan parolası ile sürdüren Manisaspor'da teknik direktör Naci Duman, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.


Bu sezonun ilk galibiyetini Serik Belediyespor'u yenerek alan ve rakibini liderlikten eden Manisaspor, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda ligin 21. haftasında karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediyespor'u da yenerek Serik Belediyespor karşısında alınan galibiyetin tesadüf olmadığını göstermek istiyor. Geçen hafta Serik Belediyespor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Duman, "İlk olarak taraftarımıza Serik Belediyespor karsında verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum ve bu desteğin her geçen hafta artmasını temenni ediyorum. Başkanım Murat Yörük ve yönetim kurulumuza yaptıkları için teşekkür ediyorum. Serik Belediyespor maçını unuttuk. Karbel Karaköprü Belediyespor maçına odaklandık. Rakibe saygı duyuyoruz. Puan tablosunda nerede oldukları bizim için önemli değil. Biz sadece puan yada puanlara odaklandık. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve savaşacağız. Geçen hafta aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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