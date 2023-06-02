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Manisaspor'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde tek liste ile yapılan Manisaspor Olağanüstü Kongresi’nde başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde tek liste ile yapılan Manisaspor Olağanüstü Kongresi'nde başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi.


Yaşadığı mali kriz sonrası Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'da geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını Manisaspor Tarık Almış Tesisleri'nde gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.


Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle oluştu:


Başkan Vekili: Erhan Yıldız


Asbaşkan: Muhammet Arif Alkan


Genel Sekreter: Fatih Yıldız


Mali işler: Ramazan Yıldız ve Faik Kav


Futbol Şube Sorumlusu: İsmail Aydın


Tesis ve Stat Sorumlusu: Orçun Doğan ve Ünsel Gökçe


Reklam ve Sponsorluk: Olgun Olça


Taraftar Sorumlusu: Hasan Aykut Kansız


Altyapı Sorumlusu Hakkı Baru


Halkla İlişkiler Sorumlusu: Niyazi Özkırtok

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