Manisaspor'da yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde tek liste ile yapılan Manisaspor Olağanüstü Kongresi'nde başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yaşadığı mali kriz sonrası Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'da geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını Manisaspor Tarık Almış Tesisleri'nde gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.

Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan Vekili: Erhan Yıldız

Asbaşkan: Muhammet Arif Alkan

Genel Sekreter: Fatih Yıldız

Mali işler: Ramazan Yıldız ve Faik Kav

Futbol Şube Sorumlusu: İsmail Aydın

Tesis ve Stat Sorumlusu: Orçun Doğan ve Ünsel Gökçe

Reklam ve Sponsorluk: Olgun Olça

Taraftar Sorumlusu: Hasan Aykut Kansız

Altyapı Sorumlusu Hakkı Baru

Halkla İlişkiler Sorumlusu: Niyazi Özkırtok