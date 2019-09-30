Manisaspor'un bütün elektrik borcu ödendi

Lig temsilcisi Manisaspor'un 197 bin TL olan elektrik borcunun tamamı kulüp yönetimi tarafından kapatıldı. Bir yandan mevcut borçları kapatmaya bir yandan da kulübü ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydeden Manisaspor 2. Başkanı Altan Çakıcı kulübün sadece güncel fatura borçlarının kaldığını açıkladı.

Göreve geldikleri günden bu güne ödedikleri borçla dikkat çeken Manisaspor yönetimi, bir sıkıntıyı daha giderdi. Tarık Almış Spor Tesisleri'nin 197 bin TL olan elektrik borcunun tamamını ödeyen Manisaspor yönetimi, siyah - beyazlı kulübün bir borcunu daha kapattı.

Yapılan yapılandırma ile son taksidi 31 bin TL olan borcu da ödeyerek Tarık Almış Spor Tesisleri'nin elektrik borcunun kapattıklarını kaydeden Manisaspor Kulübü 2. Başkanı Altan Çakıcı yaptığı açıklama ile elektrik borçlarının artık olmadığını açıkladı.

“Mevcut borçları kapatmaya çalışıyoruz”

Göreve geldikleri günden bu yana mevcut borçları kapatmakla uğraştıklarını belirten Çakıcı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hem kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz hem de mevcut borçları kapatmakla mücadele ediyoruz. Tek başımıza mücadele ettiğimiz bu süreçte Tarık Almış Spor Tesisleri'nin 197 bin TL'lik elektrik borcunu bugün itibari ile ödemiş bulunuyoruz. Tabi bu 197 bin TL'lik elektrik borcunun hepsi bize ait değil. Bu 197 bin TL'nin içinde geçmiş yönetimlerin faizi ile birlikte 117 bin TL'lik borcu vardı. Bizim dönemimizde ise 80 bin TL'lik elektrik borcu vardı. Hem kendi dönemimizde hem de geçmiş yönetimlerin döneminde olan elektrik borçlarını ödedik. Yani biz sadece kendi borcumuzu değil geçmiş yönetimlerin de borcunu ödüyoruz. Şimdi ise sadece güncel faturamız kaldı.” dedi.